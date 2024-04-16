Arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bakım ve onarımını ihmal ettiği İETT otobüslerinde meydana gelen arızalar yüzünden ulaşımda her gün aksamalar yaşanıyor. Dün de Eminönü Kantarcılar Durağı'ndan yolcu alıp Sirkeci istikametine seyreden İETT otobüsü yolda arızalandı. İki şeritli yolda trafik kilitlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sirkeci istikametine gidecek araçları ters istikamete yönlendirip tek şerit üzerinden trafik akışını sağlamak için önlem aldı. Arızalı otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.