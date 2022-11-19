Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 638. son bölümle diziseverlerin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler yoğun olarak "Arka Sokaklar 638. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Arka Sokaklar 638. bölüm full izle linki ve özet detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan linkle dizinin son bölümünü tek parça olarak izleyebilirsiniz.
Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.
Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.