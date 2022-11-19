Haberler Yaşam Haberleri Arka Sokaklar 638. bölüm full izle! Ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor
Giriş Tarihi: 19.11.2022 01:17 Son Güncelleme: 19.11.2022 01:17

Arka Sokaklar 638. bölüm full izle! Ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor

Arka Sokaklar dizisi 638. son bölümle Kanal D izleyicisiyle buluştu. Dizinin en son bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak “Arka Sokaklar 638. bölüm full izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Arka Sokaklar 638. bölüm full izle linki ve özet detaylar.

Arka Sokaklar 638. bölüm full izle! Ekip, başarılı bir operasyonla Kadem’i cezaevine yolluyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 638. son bölümle diziseverlerin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler yoğun olarak "Arka Sokaklar 638. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ile Arka Sokaklar 638. bölüm full izle linki ve özet detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linkle dizinin son bölümünü tek parça olarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜM ÖZETİ

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir.



Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.



Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arka Sokaklar 638. bölüm full izle! Ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA