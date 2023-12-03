Arka Sokaklar dizisindeki infaz koruma memurları sahnesi tepki çekti

Bir televizyon kanalında yayınlanan Arka Sokaklar isimli dizide infaz koruma memurlarıyla ilgili yer alan sahne tepki çekti.

ELEŞTİRİ SINIRLARININ ÇOK ÖTESİNDE Kİ YAYINLARI KINIYORUZ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden, dizide yer alan sahneye ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ceza İnfaz Kurumlarımız ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimizde görev yapan personelimiz görevlerini; temel insan haklarına, uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata tam riâyetle ifâ etmektedir.

Buna karşın bir TV kanalında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide; kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir. Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz" denildi.

GEREKLİ İDARİ VE HUKUKİ İNCELEME VE SORUŞTURMA YAPILACAK

Söz konusu sahneye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir tepki açıklaması geldi. Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir Tv dizisinde Ceza İnfaz Kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez.

Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."