Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı

16 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye dizi Arka Sokaklar'ın 17. sezonu için geri sayım devam ediyor. Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimleri buluşturan dizi, yeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak. Dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh ise yeni sezonda yer almayacak. Bu noktada her Cuma izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı…