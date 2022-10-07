Haberler Yaşam Haberleri Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 7.10.2022 14:22

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı

Kanal D’nin her cuma günü izleyicisiyle buluşturduğu uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Sezon finali yapan diziler birer birer ekranlarda yerini almaya başlarken gözler Arka Sokaklar dizisine çevrildi. Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği polisiye türündeki dizinin yeni sezon tarihi araştırma konusu oldu. Yeni sezonunda da izleyiciyi aksiyona doyuracak olan dizinin yeni sezon tarihi yayınlanan fragman ile netleşti. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? İşte, 7 Ekim 2022 Cuma Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı

16 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye dizi Arka Sokaklar'ın 17. sezonu için geri sayım devam ediyor. Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimleri buluşturan dizi, yeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak. Dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh ise yeni sezonda yer almayacak. Bu noktada her Cuma izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak.

Tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden polisiye dizinin yeni sezonu bugün başlamıyor.

30 Eylül Kanal D yayın akışı bilgisine göre, bugün saat 20:00'da Mevlid Gecesi Özel programı yayında olacak.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon yayın tarihi, 14 Ekim 2022 olarak belirlendi.

5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonunda, Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh yer almayacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI | 7 EKİM 2022 CUMA

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mevlid Gecesi Özel

22:15 Arka Sokaklar

01:45 O Kız

03:45 Gelinim Mutfakta

06:00 Aşk ve Umut

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Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı
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