Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı

16 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye dizi Arka Sokaklar'ın 17. sezonu için geri sayım devam ediyor. Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimleri buluşturan dizi, yeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak. Dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh ise yeni sezonda yer almayacak. Bu noktada her Cuma izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, 7 Ekim 2022 Kanal D yayın akışı…
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak.
Tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden polisiye dizinin yeni sezonu bugün başlamıyor.
30 Eylül Kanal D yayın akışı bilgisine göre, bugün saat 20:00'da Mevlid Gecesi Özel programı yayında olacak.
ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?
17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon yayın tarihi, 14 Ekim 2022 olarak belirlendi.
5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonunda, Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh yer almayacak.