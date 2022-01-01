Arkadaş grubunun yılbaşı eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 01.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi'nde Ali Öztürk'a ait evde meydana geldi. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin Öztürk evdeki ekmek bıçağını alarak Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Güneş'in bekar olduğu belirtildi.

Olayın ardından Nurettin Öztürk ile ağabeyi Ali Öztürk polis tarafından gözaltına alındı.