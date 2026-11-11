Arkadaşını boğazından bıçakladı! Özel Harekat etkisiz hale getirdi

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Dilyan Ö., Burak Y. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Dilyan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçakladı. Şüpheli daha sonra kendini eve kilitledi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kendisini eve kilitleyen şüpheli teslim olmadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Operasyon düzenleyen ekipler Dilyan Ö.'yü etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Operasyonun gerçekleştirdiği sırada kafede oturan vatandaşların olayları film gibi izleyip yemeklerini yemesi dikkat çekti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör