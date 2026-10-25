Arkadaşını sırtından vurarak vahşice öldürmüştü! Katilin cezası onandı: İşte korkunç cinayetin perde arkası…

CİNAYETİN PERDE ARKASINDAN 11 BİN LİRA ÇIKTI

Cinayet büro ekiplerinin araştırmaları sonucunda acı gerçek gün yüzüne çıktı. Edip Coşkun'un, kendisine 11 bin lira borcu olan Mustafa Tamkan ile tartıştığı ve cinayetin bu borç meselesi yüzünden işlendiği belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa Tamkan ile olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Aziz Tamkan adliyeye sevk edildi.