Arkadaşını sırtından vurarak vahşice öldürmüştü! Katilin cezası onandı: İşte korkunç cinayetin perde arkası…

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 24 Temmuz 2022'de motosikletiyle evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 60 yaşındaki Edip Coşkun'dan günlerce haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarının 26. gününde, bir sulama kanalında Coşkun'un önce motosikleti ve ayakkabıları, ardından yarı gömülü halde cansız bedeni bulundu.
SIRTINDAN VURARAK KATLETTİ
Otopsi raporu, talihsiz adamın sırtından pompalı tüfekle vurularak katledildiğini ortaya koydu.
CİNAYETİN PERDE ARKASINDAN 11 BİN LİRA ÇIKTI
Cinayet büro ekiplerinin araştırmaları sonucunda acı gerçek gün yüzüne çıktı. Edip Coşkun'un, kendisine 11 bin lira borcu olan Mustafa Tamkan ile tartıştığı ve cinayetin bu borç meselesi yüzünden işlendiği belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa Tamkan ile olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Aziz Tamkan adliyeye sevk edildi.
KARAR İSTİNAFTAN DÖNDÜ
Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada sanık Mustafa Tamkan "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık Aziz Tamkan ise beraat etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin usul eksiklikleri nedeniyle kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanık Mustafa Tamkan, savunmasında "Öldürmek değil, yaralamak istedim. Pişmanım." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti bu kez sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi, Aziz Tamkan'ın beraat kararını ise tekrarladı.
YARGITAY İNDİRİM TALEBİNİ REDDETTİ
Dosyanın temyiz edilmesi üzerine son sözü Yargıtay 1. Ceza Dairesi söyledi. Sanık avukatının haksız tahrik ve takdiri indirim taleplerini reddeden Yargıtay, maktul Coşkun'un haksız bir davranışının bulunmadığını vurguladı. Coşkun ailesinin Aziz Tamkan hakkındaki ceza talebini de kesin delil yetersizliği nedeniyle reddeden yüksek mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararları hukuka uygun buldu.