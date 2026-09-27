Arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti

Şehitkamil, Batıkent Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 52 yaşındaki müteahhit Sungu Başkaya, konuşmak için yanına gelen arkadaşı olan Çağlar Köylüoğlu (58) konuşurken bir anda yanında bulunan silahla arkadaşına ateş ettikten sonra aynı silahı kendi başına dayayarak ateş etti.

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan Sungu Başkaya'nın bir kaç gündür kendi canına kıyacağı yönünde konuştuğu, olayda kullandığı silahın babasına ait ruhsatlı silah olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör