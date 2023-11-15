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Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:29 Son Güncelleme: 15.11.2023 14:02

Arkadaşlarından etkilendi Müslüman oldu

Nevşehir’de Filipinler uyruklu genç Mıchael Adrıane Quılala Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Arkadaşlarından etkilendi Müslüman oldu

Müslüman olmak için İslamiyet'i araştırdığını ifade eden Mıchael Adrıane Quılala, kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Quılala "Allah'ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

İl Müftü Vekili Selami Kurt ihtida merasiminde "Allah katında tek din İslam'dır. Araştırmaları sonucunda Müslüman olan genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin" dedi.

Müslüman olan üniversite öğrencisi Mıchael Adrıane Quılala'ya İl Müftü Vekili Selami Kurt tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığının yabancı dillerde bastırılan Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i anlatan çeşitli kitaplar hediye edildi.

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Arkadaşlarından etkilendi Müslüman oldu
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