Arkadaşlarıyla birlikte evden çıktı 11 gündür kayıp! Ailesi 17 yaşındaki Sevcan’ı arıyor...

Bursa'da 18 Eylül pazartesi günü saat 15:00 sularında arkadaşı ile birlikte evden çıkan Sevcan Şişman'dan bir daha haber alınamadı.Evden çıktıktan sonra arkadaşının yanında kalmaya başlayan Sevcan, Hopa da bulunan arkadaşı ile 3 gün boyunca sosyal medya üzerinden konuştu. Genç kıza bir daha ulaşılamadı.Sevcan Şişman yakınlarına, "Ben Hopa'ya geliyorum şimdi arkadaşımın yanındayım 2 güne yola çıkacağım." dedi. Ailesi Sevcan'ın geri dönmesini beklerken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlattı.