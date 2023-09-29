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Giriş Tarihi: 29.9.2023 12:35

Arkadaşlarıyla birlikte evden çıktı 11 gündür kayıp! Ailesi 17 yaşındaki Sevcan'ı arıyor...

Bursa'da 17 yaşındaki Sevcan Şişman, 11 gün önce arkadaşlarıyla birlikte evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yakınlarına "Hopa'ya gidiyorum" diyen Sevcan Şişman'ın bulunması için soruşturma başlatıldı...

İHA
Arkadaşlarıyla birlikte evden çıktı 11 gündür kayıp! Ailesi 17 yaşındaki Sevcan’ı arıyor...
Bursa'da 18 Eylül pazartesi günü saat 15:00 sularında arkadaşı ile birlikte evden çıkan Sevcan Şişman'dan bir daha haber alınamadı.
Evden çıktıktan sonra arkadaşının yanında kalmaya başlayan Sevcan, Hopa da bulunan arkadaşı ile 3 gün boyunca sosyal medya üzerinden konuştu. Genç kıza bir daha ulaşılamadı.
Sevcan Şişman yakınlarına, "Ben Hopa'ya geliyorum şimdi arkadaşımın yanındayım 2 güne yola çıkacağım." dedi. Ailesi Sevcan'ın geri dönmesini beklerken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlattı.

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Arkadaşlarıyla birlikte evden çıktı 11 gündür kayıp! Ailesi 17 yaşındaki Sevcan'ı arıyor...
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