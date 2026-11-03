Arkadaşlık bahanesiyle buluşup telefonları çaldılar: 8 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya platformu üzerinden arkadaşlık kurmak bahanesiyle kişilerle tanıştıkları ve daha sonra buluşma gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, buluştukları kişilerin dalgınlıklarından faydalanarak telefon şifrelerini öğrendikleri, ardından cep telefonlarını çaldıkları tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDAN PARA TRANSFERİ YAPTILAR

Şüphelilerin çaldıkları telefonlar üzerinden mağdurların banka hesaplarına giriş yaptıkları ve üçüncü şahısların hesaplarına para transferi gerçekleştirerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Soruşturma dosyası kapsamında, örgüt faaliyeti içerisinde hareket eden şüphelilerin 5 farklı ilde eylemler gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Şüphelilerin, çaldıkları telefonlar ve ele geçirdikleri hesaplar üzerinden transfer ettikleri paraları kendi kişisel hesaplarına çektikleri ve aralarında paylaştıkları tespit edildi.

ANKARA MERKEZLİ 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 3 Kasım'da Ankara merkezli olmak üzere Kastamonu ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, 1'i örgüt yöneticisi ve 7'si örgüt mensubu olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör