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Giriş Tarihi: 21.10.2026 19:45

Arkadaşlık teklifini kabul etmediği için katledilmişti: Uzaklaştırma kararı aldırtmış!

Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki Sevda Dinler, arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan tarafından av tüfeğiyle mesire alanında öldürüldü. Genç kız kendisini sürekli rahatsız eden katil zanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldırttığı öğrenildi.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Arkadaşlık teklifini kabul etmediği için katledilmişti: Uzaklaştırma kararı aldırtmış!
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Olay, Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber Fidan arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler ile tartıştı. Tartışma sırasında otomobilindeki av tüfeğini alan Gamber Fidan genç kıza ateş etti. Sevda Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru kaçmaya çalışan Gamber Fidan'a müdahale ederek yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevda Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, katil zanlısı emniyete götürüldü. Genç kız kendisini sürekli rahatsız eden katil zanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldırttığı öğrenildi.

#ADANA
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Arkadaşlık teklifini kabul etmediği için katledilmişti: Uzaklaştırma kararı aldırtmış!
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