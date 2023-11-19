Arkeolojide altın çağ başlıyor

Türkiye yeraltındaki tarihsel zenginliğini gün yüzüne daha hızlı çıkarmak için yol haritasını belirledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arkeolojide kısa ve orta vadeli planları açıkladı. Yurt genelindeki kazı çalışmalarının 2026 yılına kadar 800'e yükseleceğini kaydeden Ersoy, yıl geneline yayılan projelerin ise önümüzde yıl en az 144 noktayı kapsayacağını duyurdu. 2024-2028 yılları arasında Türk arkeolojisinin altın çağını yaşayacağını vurgulayan Ersoy, "Hedefimiz, arkeolojide son 60 yılda yapılanlara eşdeğer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamaktır" dedi.Ersoy, "2019 yılında kazıların yıl boyuna yayılması için proje başlattık. Atılan bu adımla Türk bilim heyetleri tarafından yürütülen toplam 133 kazı alanında kısa sürede çarpıcı gelişmeler elde ettik. 2024 yılında bu projemizi en az 144 kazı alanımızda sürdüreceğiz. Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eşdeğer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamaktır. Bu dönem Türk arkeolojisinin altın çağı olacaktır." ifadelerini kullandı.Bakan Ersoy, "Müze Ulusal" Envanter Sistemi Projesi geliştirildi. Proje kapsamında şu ana kadar 729 bin eserimiz dijital ortama aktarılmıştır. 2024 yılı sonunda 919 bin eseri, 4 yıl içinde ise eserlerimizin tamamını dijital ortama aktarmış olacağız. Müzelerimizin teşhirinde bulunan eserlerin yüzde 72'sinin kimliklendirme işlemini tamamladık. Yıl sonuna kadar eserlerimizin tamamında bu uygulamayı bitirmiş olacağız.