Arnavutköy’de 2 tır alev alev yandı

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de tırların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.

Yangında her iki tır da kullanılamaz hale geldi. Tırlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.