Arnavutköy’de 49 hafız icazet aldı

Arnavutköy'de yaklaşık 5 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan Halidiye Medresesi törenle açıldı. Programda, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 49 öğrenciye icazet verildi. Törende konuşan Fethullah Ayte, medresenin yapımına yaklaşık 5 yıl önce başladıklarını belirterek, "Temelini attığımızda nasıl tamamlanacağını düşünüyorduk, şimdi bitti" dedi. Halidiye Medresesi'nin inşasında hayırseverlerin önemli rol üstlendiğini vurgulayan Ayte, "Burada emeği geçen çok insan oldu. İçimizde bazı insanların çok fazla emeği oldu. Hacı Nasrullah Balkaya'nın emekleri çok oldu. Allah kendisinden razı olsun. Herkes gönlünden ne geldiyse verdi. Herkes elinden ne geldiyse yaptı, yapamayanlar dua etti. Türkiye'nin hemen hemen her ilinden, İstanbul'un her tarafından gelenler var. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah şerefinizi artırsın" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör