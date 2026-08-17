Arnavutköy’de ata şiddet uygulayan cani şüpheli yakalandı!

Olay, dün gece saatlerinde İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim B., yanında bulunan ata vurmaya başladı. Şiddete maruz kalan atın bağırışlarını duyan çevredekiler duruma tepki göstererek şüpheliye müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesi üzerine şüpheli, atla birlikte olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Öte yandan, şüphelinin ata vurduğu anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, atın bağırışlarını duyan kişilerin olay yerine gelerek şüpheliye müdahale ettiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, ata şiddet uyguladığı öne sürülen Selim B.'yi gözaltına aldı.