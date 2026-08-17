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Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:05

Arnavutköy'de ata şiddet uygulayan cani şüpheli yakalandı!

Arnavutköy'de bir kişinin ata şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Atın bağırışlarını duyan çevredeki kişiler duruma tepki göstererek müdahale ederken, şüpheli atla birlikte bölgeden uzaklaştı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA Yaşam
Arnavutköy’de ata şiddet uygulayan cani şüpheli yakalandı!
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Olay, dün gece saatlerinde İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim B., yanında bulunan ata vurmaya başladı. Şiddete maruz kalan atın bağırışlarını duyan çevredekiler duruma tepki göstererek şüpheliye müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesi üzerine şüpheli, atla birlikte olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, şüphelinin ata vurduğu anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, atın bağırışlarını duyan kişilerin olay yerine gelerek şüpheliye müdahale ettiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, ata şiddet uyguladığı öne sürülen Selim B.'yi gözaltına aldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de ata şiddet uygulayan cani şüpheli yakalandı!
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