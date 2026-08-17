Arnavutköy’de ata şiddet uygulayan cani şüpheli yakalandı!

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, şüphelinin ata vurduğu anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, atın bağırışlarını duyan kişilerin olay yerine gelerek şüpheliye müdahale ettiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, ata şiddet uyguladığı öne sürülen Selim B.'yi gözaltına aldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör