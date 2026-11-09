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Giriş Tarihi: 09.11.2026 19:12 Son Güncelleme: 09.11.2026 19:16

Arnavutköy'de feci kaza kamerada: 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de hatalı sollama yapan minibüsün karşı yönden gelen tırya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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İHA İHA
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: 1 ölü, 10 yaralı
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hadımköy istikametine seyir halinde olan Yusuf Arslan yönetimindeki 34 LHY 69 plakalı çekici ve buna bağlı 34 MUE 465 plakalı dorseye, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen Davut D. idaresindeki 34 LAC 346 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

Arnavutköy'de feci kaza kamerada: 1 ölü, 10 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, minibüsteki yolculardan Çiğdem Çiftci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan Songül T., Büşra B., Gamze İ., Hacer K., Evin İ., Sonay A., Şenay P., Fahriye A., Hanefi Ç. ve Mustafa C. de yaralandı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir ve Arnavutköy'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hanefi Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Hadımköy Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, polisin kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

#İSTANBUL #BAŞAKŞEHİR
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