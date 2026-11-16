Arnavutköy’de feci kaza! Önce otomobil çarptı arından servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki Memba Işıkları mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Önalan'a, M.Y.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Önalan'ın üzerinden bu sırada N.Ö. kontrolündeki servis aracı geçti.

KAZAYA KARIŞAN 2 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İki aracın çarptığı Önalan ağır yaralanırken, yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan iki aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, cenazenin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.