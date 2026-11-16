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Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:16

Arnavutköy’de feci kaza! Önce otomobil çarptı arından servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmek isteyen 61 yaşındaki Mehmet Önalan’a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Önalan, bu sırada seyir halinde olan servis aracının altında kaldı. İki aracın çarptığı Önalan, olay yerinde hayatını kaybederken kazaya karışan otomobil ve servis aracının sürücüleri gözaltına alındı.

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Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ
Arnavutköy’de feci kaza! Önce otomobil çarptı arından servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti
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Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki Memba Işıkları mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Önalan'a, M.Y.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Önalan'ın üzerinden bu sırada N.Ö. kontrolündeki servis aracı geçti.

KAZAYA KARIŞAN 2 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İki aracın çarptığı Önalan ağır yaralanırken, yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan iki aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, cenazenin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

#ARNAVUTKÖY
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Arnavutköy’de feci kaza! Önce otomobil çarptı arından servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti
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