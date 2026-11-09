Arnavutköy’de feci kaza! Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Arnavutköy'deki kaza, saat 16.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. idaresindeki seyir halindeki 34 LHY 69 plakalı kamyon ile, Hadımköy istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen D.D.'nin kullandığı 34 LAC 346 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri servis minibüsünün içinde sıkışan yolcuları bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada servis minibüsünde yolcu olarak bulunan

Çiğdem Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan B.B., G.İ., Ş.P., F.A., H.K., E.İ., H.Ç., M.C.Ç., S.A. ve S.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör