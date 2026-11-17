Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu savrulup servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Memba Işıkları mevkisinde Mehmet Önalan (61) yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada M.Y.K. idaresindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobilin çarpması sonucu Önalan yola savruldu. Ardından N.Ö. yönetimindeki 34 VKC 45 plakalı servis aracı Önalan'ın üzerinden geçti. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Önalan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Önalan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Ekipler, kazaya karışan sürücüleri gözaltına aldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü. Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.