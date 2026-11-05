Arnavutköy’de işçi konteynerinde yangın: Kullanılamaz hale geldi!

Arnavutköy'de feci yangın, saat 07.20 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Yücealp Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerinin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.