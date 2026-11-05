Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de işçi konteynerinde yangın: Kullanılamaz hale geldi!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:06 Son Güncelleme: 05.11.2026 09:36

Arnavutköy'de işçi konteynerinde yangın: Kullanılamaz hale geldi!

Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bitişiğinde bulunan 3 konteynere daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Arnavutköy’de işçi konteynerinde yangın: Kullanılamaz hale geldi!
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Arnavutköy'de feci yangın, saat 07.20 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Yücealp Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerinin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

ALEVLER KONTEYNERLERİ SARDI

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 konteynere daha sıçradı. Panikleyen İçişler uyuyan arkadaşlarını da uyandırarak kısa sürede konteynerleri boşaltı. İşçilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı 4 konteynerde yangın çıktı! | Video

4 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, 4 işçi konteyneri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceğini değerlendirirken kesin nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de işçi konteynerinde yangın: Kullanılamaz hale geldi!
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