Arnavutköy’de kan donduran kaza: Önce otomobil çarptı ardından servis aracı üzerinden geçti!

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Memba Işıkları mevkiinde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1965 doğumlu Mehmet Önalan, caddede yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.Y.K. idaresindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. İlk çarpmanın ardından yerde kalan Önalan'ın üzerinden bu kez N.Ö. yönetimindeki 34 VKC 45 plakalı servis aracı geçti.
ÖNCE OTOMOBİL ÇARPTI, ARDINDAN SERVİS ARACI ÜZERİNDEN GEÇTİ
Peş peşe yaşanan iki çarpmanın ardından Mehmet Önalan ağır şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Önalan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan kazaya karışan otomobilin sürücüsü M.Y.K. ile servis aracının sürücüsü N.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.