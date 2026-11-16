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Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:00

Arnavutköy'de kan donduran kaza: Önce otomobil çarptı ardından servis aracı üzerinden geçti!

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Mehmet Önalan’a önce otomobil çarptı, ardından çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz adamın üzerinden servis aracı geçti. Feci kazada Önalan olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan iki aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İHA İHA Yaşam
Arnavutköy’de kan donduran kaza: Önce otomobil çarptı ardından servis aracı üzerinden geçti!
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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Memba Işıkları mevkiinde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1965 doğumlu Mehmet Önalan, caddede yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.Y.K. idaresindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. İlk çarpmanın ardından yerde kalan Önalan'ın üzerinden bu kez N.Ö. yönetimindeki 34 VKC 45 plakalı servis aracı geçti.

ÖNCE OTOMOBİL ÇARPTI, ARDINDAN SERVİS ARACI ÜZERİNDEN GEÇTİ

Peş peşe yaşanan iki çarpmanın ardından Mehmet Önalan ağır şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Önalan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Mehmet Önalan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kazaya karışan otomobilin sürücüsü M.Y.K. ile servis aracının sürücüsü N.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de kan donduran kaza: Önce otomobil çarptı ardından servis aracı üzerinden geçti!
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