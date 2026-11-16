Arnavutköy’de kan donduran kaza: Önce otomobil çarptı ardından servis aracı üzerinden geçti!

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Memba Işıkları mevkiinde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1965 doğumlu Mehmet Önalan, caddede yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.Y.K. idaresindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. İlk çarpmanın ardından yerde kalan Önalan'ın üzerinden bu kez N.Ö. yönetimindeki 34 VKC 45 plakalı servis aracı geçti.