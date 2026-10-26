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Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:58

Arnavutköy’de korkunç kaza! Otomobil ata çarptı: Atın kopan bacağı araca saplandı!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Virajda kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen ata çarptı. Şiddetli çarpışmada atın kopan bacağı otomobile saplanırken, hayvan yaklaşık 10 metre savrularak telef oldu. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Arnavutköy’de korkunç kaza! Otomobil ata çarptı: Atın kopan bacağı araca saplandı!
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Kaza, dün saat 17.40 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi üzerindeki Domuzderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S yönetimindeki 34 PPV 532 plakalı Hyundai marka otomobil, köprü üzerindeki viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Yaser A.'nun bindiği ata çarptı.



ATIN KOPAN BACAĞI OTOMOBİLE SAPLANDI

Çarpışmanın şiddetiyle atın bacağı koparak otomobile saplandı. Yaklaşık 10 metre savrulan hayvan olayda telef olurken, otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

KAZAYI GÖREN DİĞER AT BİNİCİSİNİ YERE FIRLATTI

Kazanın hemen arkasından aynı yönde ilerleyen başka bir at da önünde yaşanan çarpışma nedeniyle paniğe kapıldı. Ürken at, üzerindeki Mohamad Mamdoh A.'yi yere fırlattı. Böylece otomobil sürücüsü ve çarpılan atın binicisinin ardından ikinci atın binicisi de yaralandı.



3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, BİR AT TELEF OLDU

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin çarptığı atın binicisi Yaser A. ile diğer attan düşerek yaralanan Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy’de korkunç kaza! Otomobil ata çarptı: Atın kopan bacağı araca saplandı!
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