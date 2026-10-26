Arnavutköy’de korkunç kaza! Otomobil ata çarptı: Atın kopan bacağı araca saplandı!





3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, BİR AT TELEF OLDU



Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Otomobilin çarptığı atın binicisi Yaser A. ile diğer attan düşerek yaralanan Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör