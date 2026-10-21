Arnavutköy’de korkutan kaza: Servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı! 9 yaralı

Kaza, Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan servis minibüsü, cadde üzerinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde 12 kişinin bulunduğu minibüsteki 9 kişi yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir yaralı ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.