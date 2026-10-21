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Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:50

Arnavutköy’de korkutan kaza: Servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı! 9 yaralı

Arnavutköy’de servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Meydana gelen kaza sonucu, 9 kişi hafif bir şekilde yaralandı.

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İHA Yaşam
Arnavutköy’de korkutan kaza: Servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı! 9 yaralı
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Kaza, Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan servis minibüsü, cadde üzerinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde 12 kişinin bulunduğu minibüsteki 9 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir yaralı ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından Fatih Caddesi'nin Arnavutköy girişini trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy’de korkutan kaza: Servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı! 9 yaralı
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