Arnavutköy’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU



Otomobilde başlayan yangın kısa sürede büyürken, alevler aracın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.