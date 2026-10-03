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Giriş Tarihi: 3.10.2026 19:53

Arnavutköy'de seyir halindeki TIR, otobüs durağına daldı

Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arnavutköy’de seyir halindeki TIR, otobüs durağına daldı
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Kaza, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Ömerli KİPTAŞ Konutları durağında meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, otobüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan mobese kamerası direği yere devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ARNAVUTKÖY
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Arnavutköy'de seyir halindeki TIR, otobüs durağına daldı
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