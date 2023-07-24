Arnavutköy’de yangın paniği! Sünger deposundan iki binaya sıçradı

Depo ve marketin boş olduğu öğrenilirken, binada oturanlar büyük panik yaşadı. Binada oturan vatandaşlar kısa sürede dışarıya çıktı. Binalar alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.