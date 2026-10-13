Arnavutluk’taki restoran saldırısının faili yakalandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'a bağlı Sauk Bölgesi'nde bazı restoranlarda silahlı yaralama olaylarına karışan ve Arnavutluk resmi makamlarının başvurusu üzerine "Kırmızı Bülten" ile aranan Yeni Nesil Suç Örgütü Üyesi R.S. (19) Yunanistan'da yakalandı. R.S. en son aynı bölgede bulunan bir restoranda infaz etmek istediği 36 yaşındaki Halil Uçar'ı omuzundan vurdu ve kaçtı. Olayda yaralanan ve tedavi altına alınan Halil Uçar polise konuşmadı.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol )tarafından "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs" ve "Ruhsatsız Silah Bulundurmak" suçlarından ötürü aranan R.S., Yunanistan'da Kalamata - Pylos Karayolu'ndaki uyuşturucu denetiminde iki suç ortağıyla birlikte gözaltına alındı. Üç kişinin de ülkede kaçak oldukları tespit edildi. Araçta 14.7 gram Esrar maddesi, bir miktar Kokain maddesi, sahte Bulgaristan kimlikleri ve sahte Bulgaristan sürücü belgeleri ile dört cep telefonu ele geçirildi. İki kişinin sınır dışı edilmesi, R.S.'nin Arnavutluk'a iade edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör