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Giriş Tarihi: 17.8.2022

‘Artık toplum daha bilinçli’

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
‘Artık toplum daha bilinçli’
17 Ağustos depreminin yıldönümü öncesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, SABAH'a konuştu. Yurt genelinde 600'e yakın sensörle Türkiye'nin depremselliğini ölçtüklerini kaydeden Özener, "Biriken enerji göz önünde bulundurulduğunda Marmara'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Fay tek seferde kırılırsa 7.5'i bulabilir. Toplum daha bilinçli. Artık evin fayanslarını değil sağlamlığını soruyoruz" dedi. Özener, tsunami tehlikesine ilişkin ise, "Depremden sonra 7 dakika içinde tsunami olup olmayacağını tespit edebiliyoruz" dedi.

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‘Artık toplum daha bilinçli’
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