Haberler Yaşam Haberleri Artvin Cankurtaran Tüneli'nde feci kaza! Baba ile oğlu yaralandı
Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:47

Artvin Cankurtaran Tüneli'nde feci kaza! Baba ile oğlu yaralandı

Artvin'in Hopa ilçesindeki Cankurtaran Tüneli'nde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı. Kazada hafif ticari araçta büyük çapta hasar oluştu.

İHA Yaşam
Artvin Cankurtaran Tüneli’nde feci kaza! Baba ile oğlu yaralandı
  • ABONE OL

Artvin'in Hopa ilçesindeki Cankurtaran Tüneli' Hopa istikametinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde İbrahim Yavuz (43) ile 17 yaşındaki oğlu Alp Yavuz'un bulunduğu 53 ACE 213 plakalı hafif ticari araç, tünel içerisinde aynı yönde seyreden 08 ABD 157 plakalı kamyona arkadan çarptı.

BABA VE OĞUL YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın ön kısmı büyük ölçüde ezilirken, araçta bulunan baba ve oğlu yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve HOPAK (Hopa Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tünelde güvenlik önlemi alınırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#ARTVİN #HOPA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Artvin Cankurtaran Tüneli'nde feci kaza! Baba ile oğlu yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA