Artvin Cankurtaran Tüneli’nde feci kaza! Baba ile oğlu yaralandı

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tünelde güvenlik önlemi alınırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör