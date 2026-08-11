Artvin’de faciadan kıl payı dönüldü! Çamurlu su taksinin içine böyle doldu: O anlar kamerada

Artvin-Ardahan kara yolunun Şavşat ilçesi Armutlu Mahallesi mevkisinde akılalmaz olay meydana geldi. Seyir halindeki taksinin şoförü Fırat Küpçü, sollama yapmanın yasak olduğu güzergahta karşı yönden gelen taş yüklü kamyonun kendi şeridine geçtiğini fark etti.