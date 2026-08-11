Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de faciadan kıl payı dönüldü! Çamurlu su taksinin içine böyle doldu: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 11.08.2026 14:44

Artvin'de faciadan kıl payı dönüldü! Çamurlu su taksinin içine böyle doldu: O anlar kamerada

Artvin'in Şavşat ilçesinde, hatalı sollama yapıp üzerine doğru gelen taş yüklü kamyonu gören taksi şoförü, son anda aracının hızını kesip, kazayı önledi. Hızla yanından geçen kamyonun sıçrattığı çamurlu su taksinin açık olan camından içeri girerken, yaşananlar kameraya yansıdı.

DHA Yaşam
Artvin’de faciadan kıl payı dönüldü! Çamurlu su taksinin içine böyle doldu: O anlar kamerada
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Artvin-Ardahan kara yolunun Şavşat ilçesi Armutlu Mahallesi mevkisinde akılalmaz olay meydana geldi. Seyir halindeki taksinin şoförü Fırat Küpçü, sollama yapmanın yasak olduğu güzergahta karşı yönden gelen taş yüklü kamyonun kendi şeridine geçtiğini fark etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ OLASI KAZAYI ÖNLEDİ

Traktörü sollayan kamyonun hızla üzerine geldiğini gören Küpçü, kazanın önüne geçmek için aracının hızını kesti. Taksi şoförünün dikkati sayesinde olası kaza engellendi.

OLAY ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI

Hızını düşürmeden yoluna devam eden kamyon şoförü, yoldaki su birikintisine girdi. Sıçrayan çamurlu su, taksinin açık olan camından içeri girdi. Çamurlu suyun Küpçü'nün yüzüne geldiği anlar, taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Hatalı sollama yapan kamyon korkuttu: Taksi şoförü, hem kazayı önledi hem de sırılsıklam oldu! O anlar kamerada

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARTVİN

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Artvin'de faciadan kıl payı dönüldü! Çamurlu su taksinin içine böyle doldu: O anlar kamerada
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