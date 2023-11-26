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Giriş Tarihi: 26.11.2023 12:40

Artvin'de heyelan: Kayalar kara yoluna düştü!

Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan ile yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Kapanan yol, iş makineleri ile temizlendi.

DHA
Artvin’de heyelan: Kayalar kara yoluna düştü!

Kentte sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun 20'nci kilometresinde Varyant mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları, kara yoluna aktı. Ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.

2 saat süren çalışmaların ardından yol, kontrollü olarak tel şeritten ulaşıma açıldı. Kara yoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaparak, Şavşat'ta son 3 günde aynı güzergahta 3'üncü heyelan yaşandı.

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Artvin'de heyelan: Kayalar kara yoluna düştü!
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