Artvin’de heyelan: O anlar cep telefonu kamerasında

Artvin ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hava akşam saatlerinde normale dönerken Hopa içesinde yağmur sonrası yumuşayan toprak heyelana neden oldu.

TOPRAK VE KAYA PARÇALARI CADDEYE DÜŞTÜ

Ortahopa mahallesi, Sahil Caddesinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları caddeye düştü.

Heyelanda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

O ANLAR KAMERADA

Heyelan anı ise çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye cep telefonu kayıt edildi.