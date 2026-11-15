Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de sağanak etkili oldu: Yollar çöktü dereler taştı!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:22

Artvin'de sağanak etkili oldu: Yollar çöktü dereler taştı!

Artvin'de etkili olan şiddetli sağanak, derelerde su seviyesinin yükselmesine ve heyelanlara yol açtı. Borçka ilçesinde taşan dere, yolun çökmesine neden olurken Karagöl yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Bazı köy yollarında da ulaşım kesildi. Ekipler bölgede çalışma başlatırken, vatandaşlara sel ve heyelan uyarısı yapıldı.

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Artvin’de sağanak etkili oldu: Yollar çöktü dereler taştı!
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Artvin'in Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi. Yağışın yol açtığı heyelanlar ve yollarda oluşan hasar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım kesildi.

DEBİSİ YÜKSELEN DERE TAŞTI

Borçka Karagöl güzergâhında ise debisi yükselen dere taştı. Dere sularının asfalt zeminin altını aşındırması sonucu yolun bir bölümü çöktü. Yol çift yönlü ulaşıma kapanırken, güzergâhı kullanan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

HEYELAN VE TAŞKINLARA KARŞI UYARI!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin, su seviyesinin düşmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için onarım çalışması başlatacağı öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri heyelan ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HOPA #ARTVİN

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Artvin'de sağanak etkili oldu: Yollar çöktü dereler taştı!
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