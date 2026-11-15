Artvin’de sağanak etkili oldu: Yollar çöktü dereler taştı!

DEBİSİ YÜKSELEN DERE TAŞTI
Borçka Karagöl güzergâhında ise debisi yükselen dere taştı. Dere sularının asfalt zeminin altını aşındırması sonucu yolun bir bölümü çöktü. Yol çift yönlü ulaşıma kapanırken, güzergâhı kullanan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.
HEYELAN VE TAŞKINLARA KARŞI UYARI!
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin, su seviyesinin düşmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için onarım çalışması başlatacağı öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri heyelan ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.