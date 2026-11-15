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Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:45

Artvin’de taşkın ve heyelan: Borçka-Camili kara yolu ulaşıma kapandı!

Artvin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen dere taşkını ve heyelan sonrası Borçka-Camili kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

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AA AA Yaşam
Artvin’de taşkın ve heyelan: Borçka-Camili kara yolu ulaşıma kapandı!
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İlçede etkili yağışlar nedeniyle Borçka-Camili kara yolunun 5. kilometresindeki Aralık köyü mevkisinde dere taşkını ve heyelan meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağış nedeniyle Borçka ilçe merkezinden geçen İçkale ve Arhavi'den geçen Kapisre derelerinin debisi yükseldi.

Yamaçlardan sürüklenen rüsubatın tahliye kanallarını tıkaması nedeniyle Borçka-Hopa kara yolundaki ulaşımda da zaman zaman aksama yaşandı.

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#ARTVİN #HOPA

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Artvin’de taşkın ve heyelan: Borçka-Camili kara yolu ulaşıma kapandı!
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