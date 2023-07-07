Haberler Yaşam Haberleri Arzu öğretmenin katiline 25 yıl istendi
Giriş Tarihi: 8.7.2023

Arzu öğretmenin katiline 25 yıl istendi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Arzu öğretmenin katiline 25 yıl istendi
İstanbul Fatih'te 5 Mayıs 2004 günü başından vurularak iki kurşunla öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in katili Erkan Can, geçtiğimiz yıl eylül ayında polise giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. Talihsiz kadını, 2019'da vefat eden kocası Şeraffettin Çelik'in azmettirmesi sonucu öldürdüğünü itiraf eden Erkan Can ve cinayeti tasarlamasında yardımcı olan Ceyhan Özmaden hakkında 'tasarlayarak birlikte kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu iki şüpheli hakkında duruşma savcısı, aynı suçtan 20 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
ABD'de korkunç tablo: 2022'de 110 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Destek ödemeleri bugün yapılacak
Son dakika: Yükseköğretim Kurulundan “azami süre” kararı
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'yi mest etti!
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
ARKADAŞINA GÖNDER
Arzu öğretmenin katiline 25 yıl istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA