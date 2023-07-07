Arzu öğretmenin katiline 25 yıl istendi

İstanbul Fatih'te 5 Mayıs 2004 günü başından vurularak iki kurşunla öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in katili Erkan Can, geçtiğimiz yıl eylül ayında polise giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. Talihsiz kadını, 2019'da vefat eden kocası Şeraffettin Çelik'in azmettirmesi sonucu öldürdüğünü itiraf eden Erkan Can ve cinayeti tasarlamasında yardımcı olan Ceyhan Özmaden hakkında 'tasarlayarak birlikte kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu iki şüpheli hakkında duruşma savcısı, aynı suçtan 20 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.