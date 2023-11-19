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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Anne ile kızını boğarak öldürdü

Manisa’da, oturdukları binanın asansöründe cesetleri bulunan anne-kızını alt kat komşularının boğarak öldürdüğü ortaya çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Anne ile kızını boğarak öldürdü
Manisa'da, cesetleri asansörde bulunan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Annekızı boğarak öldürdüğü ve cesetlerini asansöre taşıdığı ileri sürülen alt kat komşuları A.Y. (57) gözaltına alınndı. Korkunç olay, Salihli ilçesi, Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.




Bir apartman sakini, sabah saatlerinde komşuları olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.




ZANLI ANKARA'DA YAKALANDI
Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü ve cesetlerinin başka bir yerden asansöre taşındığı anlaşıldı. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında katil zanlısının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen alt kat komşuları A.Y. olduğu tespit edildi. A.Y. polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi. 14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen ve lisede eğitim gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

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Anne ile kızını boğarak öldürdü
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