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Giriş Tarihi: 7.12.2023 16:26 Son Güncelleme: 7.12.2023 16:51

Asayiş polisi iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı, saldırganı 840 saat görüntü izleyerek buldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Gaziemir ilçesinde bir oto galeriye pompalı tüfekle ateş edilmesi olayını çözebilmek için adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı. Ekipler, 400 kamerada 840 saatlik güvenlik kamera görüntülerini izleyerek olayı aydınlattı. Y.Ç. , A.E. , İ.Ö. , N.Ç., isimli 4 şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Asayiş polisi iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı, saldırganı 840 saat görüntü izleyerek buldu

30 Kasım'da sabaha karşı Gaziemir ilçesindeki bir oto galerinin camlarına pompalı tüfekle ateş edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde, yüzünde maske olan zanlının, park halindeki araçların arasından, oto galeriye doğru 4 el ateş ettiği görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri adeta iğne ile kuyu kazar gibi titiz bir çalışma yürüttü.

Ekipler maskeli şüphelinin kimliğini belirleyebilmek için olay yerine geliş ve gidişleri kaydeden 400'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan 840 saatlik izleme sonucu şüphelilerin Y.Ç. , A.E. , İ.Ö. , N.Ç., olduğu belirlendi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Asayiş polisi iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı, saldırganı 840 saat görüntü izleyerek buldu
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