Asayiş polisi iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı, saldırganı 840 saat görüntü izleyerek buldu

30 Kasım'da sabaha karşı Gaziemir ilçesindeki bir oto galerinin camlarına pompalı tüfekle ateş edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde, yüzünde maske olan zanlının, park halindeki araçların arasından, oto galeriye doğru 4 el ateş ettiği görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri adeta iğne ile kuyu kazar gibi titiz bir çalışma yürüttü.

Ekipler maskeli şüphelinin kimliğini belirleyebilmek için olay yerine geliş ve gidişleri kaydeden 400'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan 840 saatlik izleme sonucu şüphelilerin Y.Ç. , A.E. , İ.Ö. , N.Ç., olduğu belirlendi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.