Asfaltın ortasında tam 855 yıldır duruyor! Yol çalışmasında kepçe kırılınca yerinden oynatılamadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde asfalt yolun tam ortasında yer alan demir korkuluklu yapı, ilk kez görenleri şaşkına çeviriyor. Yoldan geçen araçların etrafından dolandığı bu nokta, 1171 yılında şehit düşen Selçuklu Kumandanı Şeyh Şerafettin'in 855 yıllık kabrine ev sahipliği yapıyor.
Mahalleden geçen yolun düzenlenmesi ve genişletilmesi çalışmaları sırasında tarihi kabrin buradan kaldırılması gündeme geldi. Ancak bölgeye gönderilen iş makinesiyle başlatılan çalışma hiç beklenmedik bir olayla yarıda kaldı.
Olayın ardından süreci anlatan Mahalle Muhtarı Ömer Elvan, kepçenin kırılmasının hemen ardından operatörün gece rüyasında bir uyarı gördüğünü ve bu gelişmeden sonra kabre dokunulmaktan tamamen vazgeçildiğini belirtti.
Yaşanan olayların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü devreye girerek alanı resmi olarak koruma altına aldı. Kabir yerinde bırakılarak çevresine güvenlik bariyerleri çekildi ve yolun akışı mezarın etrafından geçecek şekilde düzenlendi.
Asfaltın ortasında kalan Selçuklu mirası, mahalle sakinleri için günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Yoldan geçen yaya ve sürücüler, 855 yıllık Selçuklu kumandanının ruhuna dua okumadan bölgeden geçmiyor.
Tarihi mirasın önemine dikkat çeken mahalleliler, 850 yıldan uzun süredir benliğini koruyan bu alanın daha da güzelleştirilmesini ve tarihi değerinin daha geniş kitlelerce tanınmasını talep ediyor.