Asgari ücret zammı 2027 Ocak: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte, son veriler!

2027 Ocak ayında geçerli olacak yeni asgari ücret için farklı zam senaryoları konuşuluyor. Çalışanlar kadar işverenlerin de yakından takip ettiği süreçte, son ekonomik veriler beklentileri şekillendiriyor. Henüz resmi zam oranı açıklanmazken, mevcut göstergeler üzerinden yapılan hesaplamalar yeni maaşın seviyesine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN 5 ZAM SENARYOSU

2026 yılı başında yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücret için farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılıyor.

Yüzde 25 zam yapılması durumunda net ücret 35 bin 94 TL'ye, yüzde 30 artışta 36 bin 498 TL'ye yükseliyor.

Yüzde 35 zam senaryosunda ise yeni asgari ücret 37 bin 902 TL seviyesine ulaşıyor.