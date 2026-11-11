Asgari ücret zammı 2027 Ocak: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte, son veriler!

2027 Ocak ayında geçerli olacak yeni asgari ücret için farklı zam senaryoları konuşuluyor. Çalışanlar kadar işverenlerin de yakından takip ettiği süreçte, son ekonomik veriler beklentileri şekillendiriyor. Henüz resmi zam oranı açıklanmazken, mevcut göstergeler üzerinden yapılan hesaplamalar yeni maaşın seviyesine ilişkin önemli ipuçları veriyor.
2026 yılı başında yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücret için farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılıyor.
Yüzde 25 zam yapılması durumunda net ücret 35 bin 94 TL'ye, yüzde 30 artışta 36 bin 498 TL'ye yükseliyor.
Yüzde 35 zam senaryosunda ise yeni asgari ücret 37 bin 902 TL seviyesine ulaşıyor.
Daha yüksek artış ihtimallerinde ise 40 bin TL sınırı gündeme geliyor. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde net ücretin 39 bin 306 TL, yüzde 45 artış uygulanması durumunda ise 40 bin 709 TL olması hesaplanıyor.
Böylece zam oranına bağlı olarak 2027 yılında asgari ücretin 40 bin TL'yi aşması da senaryolar arasında yer alıyor.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeli komisyonun, yeni ücret üzerinde uzlaşma sağlamak amacıyla en az dört toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Görüşmelerin ardından 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin 20-25 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Zam oranına ilişkin kesin karar ise komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.
Mevcut net asgari ücret olan 28.075,50 TL üzerinden hesaplanan tahmini zam senaryoları şöyle:
|
Zam oranı
|
Yeni net asgari ücret
|
%25
|
35.094 TL
|
%30
|
36.498 TL
|
%35
|
37.902 TL
|
%40
|
39.306 TL
|
%45
|
40.709 TL
Not: Rakamlar mevcut net asgari ücret üzerinden hesaplanan tahmini senaryolardır. Kesinleşmiş zam oranları değildir.