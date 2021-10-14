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Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:42 Son Güncelleme: 14.10.2021 10:43

Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-devlet, e-nabız ve MHRS ile Sinovac - Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır?

Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-devlet, e-nabız ve MHRS ile Sinovac - Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır?

Ülkemizde ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Hastane veya aile sağlığı merkezlerinden randevu almak ve aşı olmak isteyenler yoğun şekilde “Sinovac, Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Sinovac, Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmaya devam edilen aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sinovac ya da Biontech aşılarından birini olmak isteyerek "Sinovac, Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sağlık Bakanlığı ile aşı randevusu nasıl, nereden alınır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor…

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

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Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-devlet, e-nabız ve MHRS ile Sinovac - Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır?
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