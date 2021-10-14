Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-devlet, e-nabız ve MHRS ile Sinovac - Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır?

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmaya devam edilen aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sinovac ya da Biontech aşılarından birini olmak isteyerek "Sinovac, Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sağlık Bakanlığı ile aşı randevusu nasıl, nereden alınır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;