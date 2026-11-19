Rus havayolu şirketi Azimuth Airlines'a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına havada bomba ihbarı yapıldı. Mineralnye Vody'den Antalya
'ya sefer yapan RA-89120 tescilli uçak, ihbarın ardından takibe alındı. Antalya Havalimanı
'na bomba ihbarı üzerine iniş yapan Azimuth Airlines uçağı güvenli bölgeye alındı.
İhbar üzerine Antalya Havalimanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Uçak için 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi. Antalya Havalimanı'nın 2'nci pistine iniş yapan uçak, ardından güvenli bölgeye yönlendirildi. Uçakta bulunan 65 yolcu ve 4 mürettebat, güvenli bölgeye alınmasının ardından tahliye edildi. Tahliyenin tamamlanmasıyla birlikte güvenlik ekipleri uçakta arama başlattı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden yapılan açıklamada, uçakta gerçekleştirilen aramanın ardından bomba ihbarının asılsız olduğunun belirlendiği bildirildi.