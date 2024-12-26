Asım’ın nesli, Mehmet Akif’i unutmadı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy,"20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" kapsamında çeşitli etkinliklerle yad ediliyor. Bu özel haftada Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergâhı Müzesi'nde de diğer günlere oranla yoğunluk yaşanıyor. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçiler, Türkiye'nin en zengin Mehmet Akif Ersoy Müzesi olma özelliğini taşıyan müzeyi geziyor. İki katlı müzede; Mehmet Akif ile ilgili olarak Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen özel eşyaları sergileniyor. Ayrıca Akif'e ait milletvekili olduğu dönem meclisteki albümü, beratı da yer alan müzedeki en ilginç eserlerden birisi de Akif'in vefatından sonra öğrencilerin kendi yazdıkları makalelerden oluşan 10 sayfalık kitapçık. Müzede, Akif'in ailesine gönderdiği el yazması mektupları ve şiirleri, yakın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları da yer alıyor.

VEFA İÇEREN YAZILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ziyaretçiler, müzeyi gezdikten sonra çıkış bölümünde bulunan anı defterini imzalıyor. Kimi müzeyle ilgili beğeni ve yorumlarını kimileri de milli şair Mehmet Akif Ersoy'la ilgili düşüncelerini kaleme alıyor. Anı defterinin içinde kimi zaman duygusal kimi zaman da vefa içeren yazılar dikkat çekiyor.

ANI DEFTERİNE PAYLAŞIMLAR YERALDI

Anı defterinden öne çıkan bazı paylaşımlar: "Neytullah hoca beğensin diye yapmadığımız kalmadı. İnşallah 100 verir bu projeye. Buraya tam dört kere geldim çok güzel ama evim gibi oldu. Neyse beşinci gelişimde bu yazıyı okuyup güleriz"

"Gördük ilham aldık bilgi dağarcığımız büyüdü"

"Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem, gelinin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem"

"Bugün Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, bilmediğim şeyleri öğrendim"

"İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz. Her Pazartesi ve Cuma İstiklal Marşı'nı okuyarak sizi hatırlıyoruz"

"Sizi çok seviyoruz, sizi hep anıyoruz. İyi ki çok iyi biri oldunuz. Allah rahmet eylesin"

"Gerçekten çok harika birisiymiş, arkadaşına söz verip tutması, hazır cevap olması. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun"

"İyi ki Mehmet Akif, senin gibi bir şair çıktı. Rahmet ve özlemle"

"Bir sabah gelecek kardan aydınlık"