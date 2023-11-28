Asırlık eserler müzayedede buluştu

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği nadide kitapları kitapseverlerle buluşturan müzayedeler devam ediyor. Son olarak Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Münadi Seyfettin Ünlü'nün yönetiminde gerçekleşen müzayedede, yaklaşık 700 adet, baskısı kalmamış, birbirinden değerli ve nadide eser yer aldı. Müzayedede, basıldığı dönemde yazarları tarafından imzalanan kitapların dışında dergiler, Osmanlıca metinler, 200 - 250 yıllık farklı dilde ve türde eser meraklılarıyla buluştu. Kitapseverlerin birbiri ardına teklif verdiği, katılımcılara çay ve simit ikramlarının yapıldığı müzayedeler her ayın son cumartesi günü saat 14.00'te Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.