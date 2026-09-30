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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Asırlık kışladan kültür üssüne

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Asırlık kışladan kültür üssüne
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Metris Kışlası'nda yaklaşık bir asır boyunca ordumuza hizmet veren ve atıl halde bulunan tarihi tabur binası, Esenler Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edildi. 1912'de yapılan bina, düşünür ve mütefekkir Cemil Meriç adıyla 15 bin kitaplık kapasiteye sahip kütüphaneye dönüştürüldü. 40 bin metrekarelik alan; yeşil alanları, sosyal mekânları ve bilim merkeziyle yaşam, eğitim ve kültür üssü olarak tasarlandı.

Projede 3 adet Genel Kullanıcı Kütüphanesi, Yazma Eserler Kütüphanesi, İhtisas ve Şehircilik Kütüphanesi, Engelsiz Bilgi Merkezi, Akademisyen Çalışma Alanı, Yapay Zekâ Kütüphanesi, Grup Çalışma Salonları ve robotik kodlama alanları bulunacak. SABAH'a konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, kentsel dönüşümün yalnızca evlerin yenilenmesinden ibaret olmadığını belirterek "O evlerde yaşayacak insanlarımıza sosyal ve kültürel mekânlar da inşa ediyoruz. Şehir, içinde yaşanılan, kültür ve değer üretilen, insanın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekândır. 7'den 70'e herkese okuma ve çalışma fırsatı sunan mekân inşa ediyoruz" dedi. Yapı, bir ay içinde açılacak.

#ESENLER
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