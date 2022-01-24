Asiye Ateş pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru ne zaman taburcu olacağını açıkladı

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku ve sinir ameliyatının yapıldığını ve başarılı bir operasyon geçtiğini aktardı. Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'nin sağlık durumu iyi. Çarşamba ya da perşembe günü taburcu olacak" dedi.