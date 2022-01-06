Asiye Ateş'in doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan konuştu! "Önümüzdeki hafta kritik olacak"





'YÜZ VE SİNİRLE İLGİLİ SORUN VAR'



Gelecek hafta diğer kısımlarla ilgili operasyon planladıklarını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Yüz ve sinirle ilgili bir sorunumuz var. Onun için de muayenesi sonucunda nasıl bir operasyon yapacağımızı planlayacağız. Yüz siniriyle ilgili bir operasyon planlıyoruz" diye konuştu.