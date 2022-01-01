Asiye Ateş’ten sonra Gaziantep’te bir pitbull dehşeti daha! 14 yerinden ısırdı!

'DAHA FAZLA SALDIRMAYA BAŞLADI'

Tartışma sırasında söz konusu kişinin evdeki köpeği kendisinin üzerine saldığını iddia eden Göçmen, şöyle konuştu:

"Köpek bana saldırmaya başlayınca kapıyı kapattılar, ben köpekle baş başa kaldım. Ben bu köpeğe ne şekilde müdahale etsem, daha fazla saldırmaya başladı.