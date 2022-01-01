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Giriş Tarihi: 1.1.2022 17:49

Asiye Ateş'ten sonra Gaziantep'te bir pitbull dehşeti daha! 14 yerinden ısırdı!

AA
Asiye Ateş’ten sonra Gaziantep’te bir pitbull dehşeti daha! 14 yerinden ısırdı!

Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ölümden döndü! Küçük kızdan sonra Gaziantep'ten bir pitbull saldırısı haberi daha geldi. Mahalleden tanıdığı kişinin pitbull cinsi köpeği kendisinin üzerine saldığını söyleyen Ufuk Göçmen, "14 yerimden ısırdı. Ayağım dikildi, vücudumun her yerinde diş izleri var. Bu başa çıkılacak bir köpek değil" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde pitbull cinsi köpek Ufuk Göçmen'e (43) saldırdı.

Kendi imkanlarıyla köpekten kurtulan ve ayağından yaralanan Göçmen, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçmen'in sağlık durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Tedavisi yapılan Göçmen, AA muhabirine, mahalleden tanıdıkları kişiyle tartıştıklarını söyledi.

'DAHA FAZLA SALDIRMAYA BAŞLADI'

Tartışma sırasında söz konusu kişinin evdeki köpeği kendisinin üzerine saldığını iddia eden Göçmen, şöyle konuştu:

"Köpek bana saldırmaya başlayınca kapıyı kapattılar, ben köpekle baş başa kaldım. Ben bu köpeğe ne şekilde müdahale etsem, daha fazla saldırmaya başladı.

14 YERİNDEN ISIRDI

14 yerimden ısırdı. Ayağım dikildi, vücudumun her yerinde diş izleri var. Bu başa çıkılacak bir köpek değil. Eğer kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü.

Bu tür köpeklerin toplatılmasını isteyen bizler yine yetişkiniz, küçük çocuğu ele geçirse öldürür bu tür köpekler. Onun için ne gerekiyorsa yapılsın."

Göçmen, köpeğin sahibinden şikayetçi olacağını kaydetti.

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Asiye Ateş'ten sonra Gaziantep'te bir pitbull dehşeti daha! 14 yerinden ısırdı!
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