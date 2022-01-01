Asiye Ateş’ten sonra Gaziantep’te bir pitbull dehşeti daha! 14 yerinden ısırdı!

Kendi imkanlarıyla köpekten kurtulan ve ayağından yaralanan Göçmen, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Göçmen'in sağlık durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.
Tedavisi yapılan Göçmen, AA muhabirine, mahalleden tanıdıkları kişiyle tartıştıklarını söyledi.
'DAHA FAZLA SALDIRMAYA BAŞLADI'
Tartışma sırasında söz konusu kişinin evdeki köpeği kendisinin üzerine saldığını iddia eden Göçmen, şöyle konuştu:
"Köpek bana saldırmaya başlayınca kapıyı kapattılar, ben köpekle baş başa kaldım. Ben bu köpeğe ne şekilde müdahale etsem, daha fazla saldırmaya başladı.
14 YERİNDEN ISIRDI
14 yerimden ısırdı. Ayağım dikildi, vücudumun her yerinde diş izleri var. Bu başa çıkılacak bir köpek değil. Eğer kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü.