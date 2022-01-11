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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Asiye’nin yüz felci var ameliyat olacak

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Asiye’nin yüz felci var ameliyat olacak
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla bacağından ve sırtından alınan dokular Asiye'ye başarılı bir şekilde nakledilmişti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Asiye'nin yüz felcinin olduğunu belirten Özkan, "Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasar almış. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Hem görüntü olarak, hem yemek yerken sıkıntıya sokmaması için önemli bir ameliyat" dedi. Asiye'nin başka ameliyatlar da geçireceğini aktaran Özkan, "Sadece sinir ameliyatları 5-6 ayı bulur. Sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız, balon ameliyatı vardı. Sonucu tam olarak almamız için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor" diye konuştu.

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Asiye’nin yüz felci var ameliyat olacak
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