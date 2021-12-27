Pitbull dehşetinde son dakika haberi: Antalya Valisi’nden Minik Asiye ilgili önemli açıklama: Güzel günler bekliyor

Vali Yazıcı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından Asiye'ye başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti. Asiye'nin henüz uyandırılmadığını ve yoğun bakımda tedaisine devam edildiğini de belirten Vali Yazıcı, "Bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ömer Özkan, başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. Ciddi manada doku zedelenmeleri olduğu için önümüzdeki süreçte de yen, operasyonlar yapılması gerekecek. Ailenin durumu ve moralleri iyi. Aile ile cuma gecesinden bu yana iletişim halindeyiz. Misafir ediyoruz. İnşallah böyle feci bir olayı bir daha yaşamayız" dedi.