Pitbull dehşetinde son dakika haberi: Antalya Valisi’nden Minik Asiye ilgili önemli açıklama: Güzel günler bekliyor

Son dakika haberi: Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gaziantep'te uğradığı pitbull saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi için Antalya'ya getirilen Asiye Ateş'in annesi, babası, halası ve dedesine ziyarette bulundu.
Vali Yazıcı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından Asiye'ye başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti. Asiye'nin henüz uyandırılmadığını ve yoğun bakımda tedaisine devam edildiğini de belirten Vali Yazıcı, "Bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ömer Özkan, başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. Ciddi manada doku zedelenmeleri olduğu için önümüzdeki süreçte de yen, operasyonlar yapılması gerekecek. Ailenin durumu ve moralleri iyi. Aile ile cuma gecesinden bu yana iletişim halindeyiz. Misafir ediyoruz. İnşallah böyle feci bir olayı bir daha yaşamayız" dedi.
"HERKESİN DİKKATLİ OLMASI LAZIM"
Vali Ersin Yazıcı yaşanan olayın ardından tüm hayvan severlerinde hayvanları olanlarında hassas ve dikkatli olması gerektiğini söyledi. Asiye'nin kurtulacağını da belirten Vali Yazıcı, "İnşallah güzel günler onu bekliyor. Aile ve bizde buna inanıyoruz. Başarı bir operasyon geçirdi. Akdeniz Üniversitesi ve Ömer Özkan hocamızın uzmanı olduğu hasta yakınları tarafından da biliniyor. Hocamıza bizde güveniyoruz. İnşallah Asiye kızımız güzel günleri görecek" umutlu konuştu.